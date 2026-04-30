İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarark yürürlüğe girdi.

ANKARA VALİSİ DEĞİŞTİ

Atama kararlarına göre; Ankara Valisi Vasip şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.