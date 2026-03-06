ABD, Pearl Harbor’da ölen 88 mürettebatın kimliğini tespit etmeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA Dairesi Direktörü Kelly McKeague, saldırıda hayatını kaybeden 88 mürettebatın kimlik tespit çalışmalarının kasım veya aralık aylarında başlayacağını açıkladı.

McKeague, personelin DNA örneklerinin aile üyelerinden alınan örneklerle karşılaştırılacağını ve sadece Pasifik Ulusal Anıt Mezarlığı’ndaki kişilerin bu sürece dahil edileceğini belirtti. Gemi enkazındaki mürettebat ise kimlik tespitinin dışında bırakılacak.

TARİHİ SALDIRI VE KAYIPLAR

Aralık 1941’de Japon İmparatorluk Ordusu, ABD’nin Pearl Harbor donanma üssüne hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonrası “USS Arizona” gemisi yalnızca 9 dakika içinde batmış, gemide 1177 kişi hayatını kaybetmiş ve enkazda 900’den fazla ceset bulunmuştu.