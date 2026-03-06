İsrail: Tahran’da Hamaney’e ait yeraltı sığınağı vuruldu

İsrail ile İran arasında süren çatışmalar yedinci gününde devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yeni bir operasyon duyurdu.

IDF’den yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının İran’ın başkenti Tahran’da İran yönetimine ait bir yerleşkeyi hedef aldığı belirtildi.

"50 SAVAŞ UÇAĞI OPERASYONA KATILDI"

İsrail ordusunun açıklamasına göre operasyona yaklaşık 50 savaş uçağı katıldı.

Hedef alınan noktanın, yerleşke altında bulunduğu belirtilen ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e ait olduğu ifade edilen yeraltı askeri sığınağı olduğu bildirildi.

SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ordusu, saldırının ardından sığınağın vurulduğu anlara ait görüntülerin de kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yer altı tesisinin hava saldırısıyla imha edildiği öne sürüldü.