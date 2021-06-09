ABD petrol stokları 2.11 milyon varil azalınca fiyatlar yükseldi

API verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı. Bunun karşısında petrol fiyatları da yükselişe geçti.

Özel bir kuruluş olan American Petroleum Institute'nin (API) verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.

Gelişmelerle, Ağustos teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.22 artışla 72.37 dolara, Batı Teksas ham petrolünün vareli fiyatı da yüzde 1.40 artışla 70.22 dolar ile, 2018 Ekim'den bu yana ilk kez 70 dolar sınırını aştı.

MAYIS 2019'DAN BERİ EN YÜKSEK FİYAT

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının önceki hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından, Cuma günü 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini görmüş, daha sonra Çin'in petrol ithalatındaki düşüşlere bağlı olarak 70 dolar düzeyine dönmüştü.

GEÇEN HAFTANIN VERİLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

EIA'nın geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.