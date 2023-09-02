DHA

polisinin sert müdahalesi kameraya yansıdı.

Ohio eyaletinde yaşanan olayda hırsızlık şüphesi Ta'Kiya Young (21), tarafından aracından inme uyarısı aldı.

Ancak emre karşı gelen Young aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başladı.

Ölüdürülen şüphelinin hamile olduğu öğrenildi

Bu esnada polis şüphelinin aracın ön camından sıktığı kurşunla ölümüne neden oldu.

Kadının öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline geldi.

Olay anı paylaşıldı

Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young’ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.

Polisin siyahi bir hamile kadını vurarak öldürdüğü anlar kamerada #1
ABD polisinin hamile kadını kurşunla öldürdüğü anlar
Polisin siyahi bir hamile kadını vurarak öldürdüğü anlar kamerada #3
ABD polisinin hamile kadını kurşunla öldürdüğü anlar