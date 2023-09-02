ABD polisinin hamile kadını kurşunla öldürdüğü anlar

ABD polisinin sert müdahalesi kameraya yansıdı.
Ohio eyaletinde yaşanan olayda hırsızlık şüphesi Ta'Kiya Young (21), polis tarafından aracından inme uyarısı aldı.
Ancak emre karşı gelen Young aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başladı.
Ölüdürülen şüphelinin hamile olduğu öğrenildi
Bu esnada polis şüphelinin aracın ön camından sıktığı kurşunla ölümüne neden oldu.
Kadının öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline geldi.
Olay anı paylaşıldı
Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.
Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young’ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.