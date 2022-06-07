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    ABD, Rus oligark Roman Abramoviç'in 2 uçağına el koyacak

    ABD mahkemesi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in iki adet uçağına el koyulmasına izin verdi.
    • 07.06.2022 - 04:47
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    ABD, Rus oligark Roman Abramoviç'in 2 uçağına el koyacak

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş Ukrayna safında bulunan birçok Avrupa ülkesinin Rusya'ya ve oligarklarına yaptırım yapılmasına sebep olmuştu.

    New York Güney Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

    Uçaklar yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtu iddiası

    Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Roman Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.

    Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.

    ABD, Rus oligark Roman Abramoviç in 2 uçağına el koyacak #1

    Uçakların değeri 400 milyon doların üzerinde

    AA'nın haberine göre, söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtilen açıklamada, uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.


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