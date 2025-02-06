ABD Savunma Bakanı'ndan Gazze açıklaması: Trump kalıpların dışında düşünmeye hazır

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Donald Trump'ın önerileri doğrultusunda her seçeneği değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirerek, "Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ DEVRALMA PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" ifadesini kullanmıştı.