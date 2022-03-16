ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı

Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngören tasarı, ABD Senatosu’nda onaylandı.

ABD’de, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kurulu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı getirildi.

Tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT SENATÖRLER TASARIYA TAM DESTEK VERDİ

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.

ZELENSKY, KONGRE ÜYELERİNE HİTAP EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09.00’da (TSİ 16.00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.