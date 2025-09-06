ABD Senatosu'nda emekli askerlerden Gazze protestosu

ABD Senatosu’nda Çarşamba günü yapılan oturumda, eski ABD subaylarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini protestosu gündeme damga vurdu. İki subay, güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı.

HEPİNİZ SOYKIRIM SUÇU İŞLİYORSUNUZ

Eski Yarbay Anthony Aguilar, Washington’daki Senato Dış İlişkiler Komitesi onay oturumunda ayağa kalkarak, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine ABD’nin destek verdiğini söyledi. Aguilar, “Hepiniz soykırımın suç ortağısınız” diyerek salondakilere tepki gösterdi.

Aguilar ve eski istihbarat subayı Yüzbaşı Josephine Guilbeau, sözlerini kesen polisler tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Aguilar, anayasal görev gereği Filistin’deki insan hakları ihlallerini açıklamak istediğini belirtti.

"ÇOCUKLAR VE KADINLAR ÖLSÜN DİYE PARA ÖDÜYORLAR"

Guilbeau, salondan çıkarılırken yaptığı açıklamada, ABD Kongresi’nin çocuk ve kadın ölümlerine destek verdiğini ifade etti: “Yazıklar olsun size. Bu ülkeyi yozlaşmış politikacılardan geri alma zamanı geldi”

GAZZE'DE GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Aguilar, ABD destekli ve İsrail askeri gözetimi altındaki Gazze İnsani Vakfı’nda (GHF) görev yaptıktan sonra Filistin hakları için aktivist oldu. Açlıktan ölen bir çocuk olan Amir’in ölümüne tanıklık ettiğini ve Gazze’deki yardım noktalarının ölüm tuzakları gibi tasarlandığını anlattı.

"YARDIM NOKTALARI, ÖLÜM TUZAKLARI"

Aguilar, GHF’nin alt kuruluşu UG Solutions aracılığıyla dağıtılan yardımların sivil halkı tehlikeli alanlara çektiğini söyledi. İsrail ordusunun, açlık çeken insanları yiyecek dağıtım noktalarına topladıktan sonra gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve havan toplarıyla saldırdığı iddia edildi.

Aguilar, 28 Mayıs’ta yaşanan bir olayda Amir adlı çocuğun, yalınayak ve aç bir şekilde yiyecek taşıdığını, kısa süre sonra kalabalığa ateş açıldığını ve çocuğun öldüğünü ifade etti. Aylar süren röportajlarında, Gazze’deki yardım sistemini “Açlık Oyunları”na benzetti, sivillerin uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığını ve rastgele ateş ile kimyasal silahlarla karşılaştıklarını anlattı.