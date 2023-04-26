ABD: Şi Cinping - Zelensky görüşmesinden memnunuz Beyaz Saray yetkilisi Kirby, Zelensky onay verdiği sürece barış teklifini destekleyeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky telefonda görüştü.

Görüşmede, ateşkesin sağlanması konusu masaya yatırılırken, ABD'den açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD memnun: Zelensky onay verdiği sürece destekleriz

Şi-Zelensky görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kirby, diğer yandan savaşı bitirecek muhtemel bir barış teklifini, Zelensky onay verdiği ve adil olduğu sürece destekleyeceklerinin altını çizdi.

Çin lideri Şi, geçtiğimiz aylarda, arabulucu olarak savaşı sona erdirme çabası kapsamında Moskova'ya ve Kiev'e barış planı sunmuştu.

Sudan'da yaşanan çatışmalar

Kirby, Sudan'da dün ikinci Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, ölen kişinin ailesine taziyelerini iletti.

Kirby, bu kapsamda Sudan'da taraflara üçüncü ülke vatandaşları ve insani yardım personeli dahil sivillerin korunmasından sorumlu olduklarını bildirmeye devam ettiklerini aktardı.

İnsani durum kötüleşiyor

Sudan'da insani durumun kötüleştiğine işaret eden Kirby, bu kapsamda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Sudan'ın yakınındaki bir bölgeye bir ekip konuşlandırdığını söyledi.

Kirby, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ/Horasan'ın bir liderinin Taliban tarafından öldürüldüğü operasyona ABD'nin dahil olmadığı bilgisini paylaştı.