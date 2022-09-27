Amerikan ordusu, içi petrol dolu olan onlarca tankeri Irak'a taşıdı. Terörist unsurların da yer aldığı petrol kaçırma eylemi kameraya yansıdı.

ABD'nin, PKK/YPG'li teröristlerle Irak'a petrol taşıdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İnternete düşen görüntülerde, Suriye petrolünün yüklü olduğu 79 tankerin ilerlediği görüldü.

Petrol yüklü tankerler teröristlerin yardımıyla Irak'a geçti

25 Eylül'de yaşandığı belirtilen ve teröristlerin de katıldığı petrol kaçırma girişimi sırasında yakıt yüklü tankerler, Cezire bölgesinden Irak'a kaçırıldı.

"The Cradle" adlı internet sitesinin aktardığına göre, PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin yardımıyla Haseke ve Deyrizor illerindeki uçucu petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren Amerikan güçleri, Suriye'den düzenli olarak yakıt ve tahıl kaçakçılığı yapıyor.

Kaçırılan petrol 110 milyar dolar değerinde

Geçen yıl Washington'ın, Suriye'den Irak'taki üslerine taşımak üzere yüzlerce yakıt tankerini yağmaladığı kaydedildi.

Suriye'de kaçırılan toplam petrol miktarının 110 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyor.

ABD, Suriye petrolünü teröristlerle Irak'a kaçırdı ViDEO

ABD ordusu, Suriye'deki petrolü Irak'a taşıyor

Yağmalanan petrolun, yasa dışı El-Mahmudiye sınır kapısından ABD kuvvetlerinin konuşlandığı Irak'a taşındığı aktarıldı.

Suriye rejimi, ABD'nin bu tutumunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

Öte yandan ABD ordusunun, geçen hafta, Suriye'den Irak'taki askeri üslere ham petrolle dolu 60 tankeri daha taşıdığı belirtildi.

Rejim: Günlük ortalama 66 bin varil petrol yağmalandı

Rejimin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD, 2022'nin ilk yarısında her gün ortalama 66 bin varil petrol yağmaladı.

Bu da Suriye'nin günlük üretiminin yüzde 83'ünden fazlasına tekabül ediyor. ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.