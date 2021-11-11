ABD: Suriye'de YPG/PKK ile ortaklığımız DEAŞ'la mücadeleye dayalı

Pentagon Sözcüsü Kirby, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin bir başka terörist yapılanmayla gerçekleştirilebileceğini öne sürdü. Kirby'ye Türkiye'nin olası operasyonu da soruldu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), silah yardımında bulunduğu terör örgütü YPG/PKK hakkında yeni açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'ye, günlük basın toplantısında, YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in açıklaması soruldu.

PENTAGON YETKİLİSİNE TÜRKİYE'NİN OLASI OPERASYONU SORULDU

Şahin, "ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat ortaya koyduğunu" söylemişti.

"Türkiye'nin operasyonuna karşı herhangi bir teminat verdiniz mi?” sorusunu yanıtlayan Kirby, söz konusu ifadeleri "ilk kez duyduğunu" dile getirdi.

"DEAŞ'A KARŞI YPG/PKK İLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

Suriye'de YPG/PKK ile beraber hareket ettiklerini bir kez daha doğrulayan Kirby, "Ortaklığımız sadece DEAŞ tehdidiyle mücadeleye odaklanıyor. Bu tehdit devam ettiği için ortaklık (YPG/PKK ile) sürüyor." ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BİRLİĞİYLE DEAŞ'IN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEYEBİLİRİZ"

Kirby, Suriye'deki endişelerinin DEAŞ ile ilgili olduğunu, "terör örgütü YPG/PKK ile yaptıkları iş birliği sayesinde DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleyebileceklerini" savundu.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye'ye olası operasyona dair, "'İşi kendi akışına bırakamayız.'' ifadesini kullanmıştı.

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırısıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız." şeklinde konuşmuştu.

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