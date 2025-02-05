ABD, Suriye'deki tüm askerlerini geri çekme hazırlığında

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Ortadoğu'da güç dengelerini etkileyen politik hamleler ve askeri kararlar gündeme gelmeye başladı.

NBC NEW, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerinin Suriye'deki ABD askerlerinin üç ay içinde geri çekilmesi için hazırlık planı yaptığını yazdı.



Haberde, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'in Cuma günü Florida'daki ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) karargahında üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldiği ve Orta Doğu hakkında brifingler aldığı anlatıldı.

TRUMP, 'SURİYE TÜRKİYE'NİN MESELESİ' DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bu konuda açıklama yapan Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum" yanıtını vermişti.



Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE TRUMP'IN DANIŞMANLARI KARŞI ÇIKMIŞTI

Trump'ın Suriye politikası, ilk başkanlık döneminde de benzer tartışmalara neden olmuştu. 2018'de Suriye'den çekilme kararı almış, ancak danışmanlarının uyarıları üzerine bu kararı ertelemişti.



O dönemde, çekilmenin İran ve Rusya gibi aktörlere bölgede daha fazla alan açabileceği endişeleri dile getirilmişti.

Trump'ın Suriye'den asker çekme planları, bölgedeki güç dengelerini ve ABD'nin Orta Doğu'daki stratejisini yeniden şekillendirebilir.

GEÇEN BAŞKANLIK DÖNEMİNDE IRAK'TAN ASKERLERİNİ ÇEKMİŞTİ

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca Suriye ve Irak’taki Amerikan askerlerini geri çekme politikası izledi.

Bu karar, hem ABD içinde hem de uluslararası arenada tartışmalara neden oldu.



Trump yönetimi, Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı almıştı.

2020 yılında yapılan açıklamalarla, Irak’taki ABD askeri varlığının 2.500’e indirildi.

Biden yönetimi de bu politikayı sürdürerek, Amerikan askerlerinin muharip görevlerini sona erdirdiğini açıklamıştı.