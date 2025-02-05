Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Netahyahu'nun ABD ziyareti sonrası dünya basının gözü Washington'a çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.



Trump'ın bu hareketi, sosyal medyada çokça eleştirildi.

TRUMP'IN İLK MİSAFİRİ NETANYAHU OLDU

Öte yandan Trump'ı yeni döneminde ziyaret eden ilk yabancı lider olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise konuşmasında, Trump'ı "İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadarki en büyük dostusunuz." diye övdü.

Trump'ın iki hafta içinde, İsrail'in de çıkarlarına olan icraatlarını sayan Netanyahu, "Bunlar sadece iki haftada oldu, bir de dört yılda olacakları hayal edebilir misiniz?" dedi.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Netanyahu, Trump'ın Gazze için farklı bir gelecek hayal ettiğini ve bunun da "tarihin akışını değiştirebileceğini" söyledi.

"İsrail savaşı zaferle sonlandıracak." diyen Netanyahu, bunun ABD için de bir zafer olacağını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, kasım ayında Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Fakat ABD, bu mahkemeyi tanıyan ülkeler arasında değil.