ABD'nin Suriye'ye insani yardım kısıtlamalarını hafifletme kararı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Joe Biden, Esad yönetiminin düştüğü Suriye'ye yönelik ambargolarla ilgili yeni bir karar aldı.

Biden yönetimi, Suriye'deki geçici yönetime yönelik yardımları kısıtlayan yaptırımları kaldırmadan temel malzemelerin teslimatını hızlandırmak amacıyla ülkeye insani yardım üzerindeki kısıtlamaları hafifletecek.

Biden yönetiminin bu planı, Suriye'nin geçici hükümetinin üstleneceği rol netleşene kadar ülkeye uygulanan geniş kapsamlı yaptırımları kaldırma konusundaki temkinli yaklaşımının ilk adımı olarak yorumlanıyor.

6 AY SÜREYLE MUAFİYET

Yetkililer, hafta sonu yönetim tarafından onaylanan sınırlı adımın, Hazine Bakanlığı'na su, elektrik ve diğer insani yardım malzemeleri gibi temel hizmetleri sağlayan yardım grupları ve şirketlere muafiyet verme yetkisi verdiğini söyledi.

Yetkililer, başlangıçta 6 ay süreyle geçerli olacak muafiyetin, yardım tedarikçilerini vaka bazında izin alma zorunluluğundan kurtaracağını söylüyor.