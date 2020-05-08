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    ABD, Suudi Arabistan'dan askerlerini çekiyor iddiası

    ABD, Suudi Arabistan'dan askerlerini çekiyor iddiası

    ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bazı askeri savunma birliklerini çekeceği iddia edildi.
    • AA
    • 08.05.2020 - 05:35
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    ABD, Suudi Arabistan'dan askerlerini çekiyor iddiası

    Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının yanı sıra ABD Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı filosunun da Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ve donanmanın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını azaltmayı planladığını belirtti.

    Pentagon, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

    ABD, SUUDİLERE EK SAVUNMA DESTEĞİ GÖNDERMİŞTİ

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a, ülkedeki Amerikan sistemlerine ek olarak üç yeni Patriot bataryası, iki savaş uçağı filosu ve bir Terminal Yüksel İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'nin konuşlandırılması talimatını vermişti.

    ABD'Yİ DİNLEMEYEN SUUD'A "UYARI"

    ABD'nin son adımı, bazı yetkililer tarafından İran'ın artık Amerikan menfaatlerine acil bir tehdit teşkil etmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, bazı uzmanlar bu adımların petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan yönetiminin Washington'u dinlememesine karşılık olarak atıldığını iddia ediyor.

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