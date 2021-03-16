ABD tarihinde ilk: Deb Haaland kabineye seçildi

Senato'dan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk "Amerikan yerlisi" oldu. Haaland, oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Deb Haaland, Senato'dan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'ın, kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEYİ VE ULUSAL PARKLARI YÖNETECEK

Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu.

Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'ın yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.