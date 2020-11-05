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    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden

    ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Demokrat aday Joe Biden, 71 milyon oyu geçerek Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu.
    • AA
    • 05.11.2020 - 20:42
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    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden

    ABD tarihinin en çekişmeli ve tartışmalı başkanlık seçimi geride kaldı fakat başkan henüz belli olmadı.

    Başkanlığa giden yolda yüksek delege sayısıyla önem arz eden ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen Pensilvanya, Georgia, North Carolina, Nevada ve Arizona'da sayımlar halen devam ediyor.

    1964 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı, Trump'ın almasına kesin gözüyle bakılan 3 seçici delegesi olan Alaska'da da oyların sayımı sürüyor.

    Seçim sonuçlarının hala açıklanmadığı 20 seçici delegesi olan Pensilvanya eyaletinde da 1 milyondan fazla oyun sayımına devam ediliyor.

    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden #1

    120 YILIN EN YÜKSEK KATILIMI

    1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı.

    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden #2

    EN ÇOK OY ALAN BAŞKAN ADAYI

    Associated Press (AP) haber ajansına göre, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi.

    Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.

    Obama'nın rekorunu geçmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise 68,1 milyon oya ulaştı.

    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden #3

    ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı: Joe Biden #4

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