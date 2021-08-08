ABD uçakları, Taliban mevzilerini vurdu

Başkan Biden'ın talimatı üzerine Taliban operasyonunda B-52 uçakları kullanıldı. Operasyonda 200'den fazla militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban, Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilme süreciyle birlikte saldırılarına hız verdi.

Zaranc vilayetinin ele geçirilmesinin ardından Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları, Taliban mevzilerine saldırı düzenledi.

TALİBAN MEVZİLERİ BOMBALANDI

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı.

SALDIRININ BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

BIDEN TALİMAT VERDİ: B-52 UÇAKLARINI KULLANIN

Öte yandan dün öğle saatlerinde Afgan basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.

Taliban, yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Cüzcan'ın merkezi Şibirgan şehrini dün öğleden sonra ele geçirmişti.

TALİBAN'IN HEDEFİ VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEK

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz, kuzeyde Sar-i Pul ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

YAŞAMINI YİTİREN SİVİL SAYISI

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.