ABD, Ukrayna için 8500 askerini alarma geçirdi

Ukrayna'da beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek için ABD ordusu, 8 bin 500 askerini teyakkuza geçirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında giderek büyüyen krizde ABD tarafından dikkat çeken bir hamle geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken ABD de NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla planlar yapıyor.

"ABD ORDUSU, YURT İÇİNDE VE DIŞINDA HAREKETE HAZIR"

Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Başkan'ın talimatı üzerine ve Bakan Austin tavsiyesi doğrultusunda ABD, orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde, harekete geçirilmesi halinde NATO Mukabele Gücü'ne destek de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar." ifadesini kullandı.

8 BİN 500 ASKER TEYAKKUZ HALİNDE

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi.

Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti.