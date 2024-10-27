ABD: Uzaydan dönen astronot gizemli bir hastalığa yakalandı

Haber Merkezi

NASA tarafından uzaya gönderilen Starliner kapsülündeki 4 astronotun dönüşü, kapsüldeki sorunlar nedeniyle sekteye uğramıştı.

Astronotlar, dünyaya dönmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 8 ay geçirmişti.

DÜNYAYA DÖNDÜLER

Mürettebat, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla Cuma günü sabah 7.29'da Florida kıyılarına iniş gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Uzay Ajansı, Dünya'ya dönen bir NASA astronotunun, belirtilmeyen bir tıbbi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

GİZEMLİ BİR HASTALIĞA YAKALANDI

NASA, gizlilik nedeniyle ismini açıklamadığı astronotun tıbbi bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Uzay ajansı, diğer 3 mürettebat üyesinin hastaneden ayrılarak Houston'a döndüğünü bildirdi.

NASA, "Hastanede kalan tek astronotun durumu stabil olup, önlem amaçlı gözlem altında tutuluyor" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK DURUMU PAYLAŞILMAYACAK

Ajans, astronotun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacağını da söyledi.

Astronotların uzayda geçirdikleri 235 gün, ISS'nin normal 6 aylık görev süresinden çok daha uzun.

İlgili görev boyunca, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı yörüngede en uzun kalış süresini tamamlamış oldu.