ABD vatandaşlarını uyardı: Kabil havaalanında silah sesleri duyuldu

ABD Kabil Büyükelçiliği'ndeki bütün faaliyetlerin durdurulduğunu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi.

ABD bu gelişmeyle birlikte büyükelçilik tahliyesine hız verdi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlarını Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geldiği konusunda uyardı.

"GÜVENLİK DURUMU HIZLA DEĞİŞTİ"

Büyükelçiliğin güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından bulundukları yere sığınmaları istenirken, "Kabil'de güvenlik durumunun hızla değiştiği" ifadesi kullanıldı.

"HAVAALANINDAN SİLAH SESLERİ GELİYOR"

Büyükelçilikteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.

Uyarıda ayrıca büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesi için gerekenlerin yapıldığına işaret edildi.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.