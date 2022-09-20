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    ABD ve BM'den Mahsa Emini mesajı

    Washington'dan yapılan açıklamada, "İran'daki kadınlar, istediklerini giyme hakkına sahip olmalı" denildi. Birleşmiş Milletler, kınama mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:41
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    ABD ve BM'den Mahsa Emini mesajı

    İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Mahsa Emini ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

    22 yaşındaki Emini'nin ölümü, ülkede eylemlere neden oldu.

    ABD, geçen hafta Tahran'da "uygunsuz" başörtüsü taktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ölen Emini'nin durumuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli adımların atılmasını istedi.

    ABD: İran'daki kadınlar, istediklerini giymeli

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, "Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken 'uygunsuz' başörtüsü taktığı için aldığı yaralardan sonra ölümü, insan haklarına korkunç bir hakarettir. Düşüncelerimiz, Mahsa'nın ailesi ve sevdikleriyle." dedi.

    Reuters'ın haberine göre, söz konusu yetkili, "İran'daki kadınlar, istediklerini giyme hakkına sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

    "Hesabı sorulmalı"

    İran'da kadınlara yönelik şiddet kullanımına son verilmesi gerektiğini söyleyen aynı yetkili, "Mahsa'nın ölümünün hesabı sorulmalı." diye ekledi.

    BM'den açıklama

    Bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den yapılırken, Emini'nin gözaltında ölümü kınandı.

    İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al-Nashif, Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü ve ardından yaşanan protestolara güvenlik güçlerinin şiddetli tepkisi karşısında alarm verdiğini ifade etti." denildi.

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