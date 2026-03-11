ABD ve İsrail saldırılarında ölen İranlı komutanlar için cenaze töreni

İran’da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren yüksek rütbeli İranlı komutanların cenaze törenine katılmak üzere başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplandı.

CENAZESİ GETİRİLEN KOMUTANLAR

Törende, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney’in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi’nin naaşları yer aldı.

Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda ölen çocukların cenazeleri de törene getirildi.

ABD, İSRAİL VE İNGİLTERE KARŞITI SLOGANLAR

Cenaze törenini gözyaşları içinde takip eden halk, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti. Tören boyunca İran emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı; telefon şebekeleri ve internet bağlantıları kesildi.