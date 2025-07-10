ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Malezya'da görüştü

ABD ve Rusya arasındaki 'Ukrayna' müzakereleri devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da ikinci yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.

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Rubio ve Lavrov arasındaki ikinci yüz yüze görüşme 50 dakika sürdü.

ABD’li Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında Lavrov’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümlenmesine ilişkin aldığı yeni önerilere değindiği açıklamasında, "Yeni ve farklı bir yaklaşım kaydettik. Bunun barışı garantileyeceğini söyleyemem ama kesinlikle ABD Başkanı Donald Trump’ı hızlı bir şekilde bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI ARZULAR DİLE GETİRİLDİ"

Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "İki ülkenin diplomatik ilişkilerindeki normalleştirilmesine ilişkin çalışmaların önemini vurguladık" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Taraflar arasında Ukrayna, İran ve Suriye bölgesindeki durumların yanı sıra uluslararası alandaki diğer başlıklarda önemli ve samimi bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Görüşmede çatışmalara barışçıl çözümler getirilmesi, Rusya-ABD arasındaki ekonomik ve insani işbirliğinin iyileştirilmesi ve iki ülkenin halkları arasındaki iletilişimin kolaylaştırılması için karşılıklı arzular dile getirildi. Rus ve ABD’li yetkililer ortak çıkarlar konusunda gittikçe daha kapsamlı konularda karşılıklı yapıcı ve samimi diyalogları sürdürecektir.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, daha önce 18 Şubat tarihinde Suudi Arabistan’da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.