ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeni güvenlik anlaşmasını imzaladı.

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İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi..

Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplanan G7 ülkeleri, bölgelerdeki son durumu ele aldı..

Bu kapsamda ABD, Ukrayna ile olan birliğini kuvvetlendirdi.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya en baştan bu yana büyük destek olan ABD'den yeni bir adım geldi.

10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, 10 yıllık güvenlik anlaşmasına imzayı attı.

Anlaşma silah, mühimmat, istihbarat, Ukrayna askerinin eğitilmesi ve Ukrayna ordusunun modernizasyonunu içeriyor.

Biden: "ABD askeri Rusya'ya karşı savaşmayacak"

İmza sonrası açıklama yapan Biden, ABD askerinin Ukrayna’ya gidip Rusya’ya karşı savaşmayacağını açıkça söyledi.