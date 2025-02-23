ABD yolcu uçağında bomba alarmı: İtalya'ya indirildi

İHA

New York’tan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye sefer yapan American Airlines’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle rotasını değiştirerek İtalya’nın başkenti Roma’ya acil iniş yaptı. Uçağa, güvenliği sağlamak amacıyla İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

İHBAR E-POSTA İLE GÖNDERİLDİ

Havalimanı yetkilileri, Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın Leonardo da Vinci Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde indiğini ve içinde yaklaşık 200 yolcunun bulunduğunu açıkladı. İhbarın, havayolu şirketine e-posta yoluyla ulaştığı ve mürettebatın uyarıyı aldığı sırada uçağın Hazar Denizi üzerinde olduğu belirtildi.

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

ABD basını, yapılan incelemeler sonucunda tehdidin asılsız çıktığını bildirirken, American Airlines da yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerine verdikleri önemi vurgulayarak, yolcularına gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.