Euro
15.63
-0.08%
Dolar
14.12
0.01%
Altın
878.57
-0.07%
Borsa
2023
1.87%
Bitcoin
604.031
-1.98%
BTXN Coin
37.24
0.78%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    ABD yönetimi Ukraynalılara, 18 ay "Geçici Koruma Statüsü" verecek

    ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 Mart tarihi itibarıyla ABD'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına 18 aylık "Geçici Koruma Statüsü" verileceğini açıkladı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 02:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD yönetimi Ukraynalılara, 18 ay 'Geçici Koruma Statüsü' verecek

    ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden planlı ve gerekçesiz saldırıları devam eden bir savaşa, anlamsız şiddete ve Ukraynalıların başka ülkelerde mülteci olmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

    UKRAYNA VATANDAŞLARINA 18 AYLIĞINA GEÇİCİ KORUMA HAKKI VERİLECEK

    Mayorkas, ABD'nin bu dönemde Ukraynalıları korumaya devam edeceğini belirterek ABD'nin 1 Mart itibarıyla ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına 18 aylığına geçici koruma hakkı vereceğini duyurdu.

    "Geçici Koruma Statüsü"nün devam eden silahlı çatışma, çevre felaketi ya da olağanüstü durumlar halinde ilgili ülkelerin vatandaşlarına verildiğini belirten Mayorkas, Ukrayna'nın hem silahlı çatışma hem de olağanüstü koşullarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

    Söz konusu statüye alınan kişiler, ülkelerine sınır dışı edilemiyor ve çalışma iznine başvurabiliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Formula 1 ne zaman, nerede start alacak?
    Motor sporları

    Formula 1 ne zaman, nerede start alacak?

    Kocaeli'de deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşti
    Emlak

    Kocaeli'de deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşti

    Görüş Bildir