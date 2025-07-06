ABD, Yunanistan'daki donanma üssünü kaleye çevirdi

Yunanistan basınında ABD'nin Girit Adası'nda bulunan Souda Körfezi donanma üssünü kaleye dönüştürdüğünü aktarıldı.

ABD'nin söz konusu stratejik tesisteki 'kritik birimleri korumak için buraya gelişmiş askeri donanımları konuşlandırdığı' belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan Patriot füzelerinin yanı sıra üste şu anda Amerikan M-LIDS küçük insansız uçak entegre yıkım sistemleri ve kısa menzilli hava savunma platformları bulunuyor.

Söz konusu kapsamlı savunma iyileştirmesi İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için kullanılan Arleigh Burke sınıfı muhripler, daha küçük gemiler, denizaltılar ve malzeme taşıyan C-17 ve C-130 nakliye uçakları da dahil olmak üzere hassas askeri varlıkları içeriyor.

"SALDIRI RİSKİ DÜŞÜK OLSA DA ÖNLEMLER GEREKLİ GÖRÜLDÜ"

Kathimerini'nin değerlendirmesine göre bölgesel saldırı olasılığının nispeten düşük olduğunun düşünülmesine karşın askeri yetkililer buradaki varlıkların stratejik önemini göz önünde bulundurarak önemli ölçüde karşı önlemlerin alınmasının gerekli olduğu düşüncesinde.

ABD güçlerinin ABD ve Avrupa'daki noktalardan savunma varlıklarını taşıdığı, M-LIDS sisteminin de hava tehditlerini yok etmek için 30 milimetrelik bir topla insansız hava araçlarının iletişimini bozmaya yönelik elektronik harp yeteneklerini birleştirdiği ifade edildi.

ABD güçlerinin AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemlerini de konuşlandırdığı, bu karadan havaya füze platformlarının insansız hava araçlarına, seyir füzelerine, helikopterlere ve alçaktan uçan hava araçlarına müdahale edebildiği belirtildi.

Avenger sistemleri 4'üncü Hava Savunma Topçu Alayı'na ait ve tüm dünyada Amerikan askeri güç sevkiyatlarına eşlik ediyor.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ZİYARET

Söz konusu savunma sistemleri Souda Körfezi'nde kalmaya devam etse de ABD güçleri bu araçları emir aldıktan sonra 48 ile 72 saat içinde dünyadaki herhangi bir yerde kullanabiliyor.

Bölgede yaşanan son krizin Souda Körfezi'nin stratejik değerini gösterdiği ifade edilen habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, geçen hafta sonu adadaki Marathi tesislerini ziyaret etmişti.

Caine'e ziyaretinde Altıncı Filo ve Avrupa-Afrika Donanma Kuvvetleri'nden yetkililer de eşlik etmiş, bu esnada USS Thomas Hudner güdümlü füze destroyeri de limanda demirlemişti.

Bu destroyer, İran'ın saldırıları karşısında İsrail ordusuna destek için İsrail suları açıklarında görev alan beş gemiden biriydi.