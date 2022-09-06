ABD, Yunanistan’ın Türk F-16’larına S-300 ile kilit atmasına karşı sessiz

Yunanistan'ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleriyle radar kilidi atması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, Pentagon bu konuda yanıtsız kaldı..

Yunanistan, provokatif tacizlerinin seviyesini NATO görevi icra eden Türk F-16’larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmakla bir üst noktaya taşıdı.

İki ülke arasındaki gerilim ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'a soruldu.

Ancak Ryder, bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.

"Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA muhabirinin "Yunan S-300’leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.

"Austin, geçmişte Ege'deki tansiyonları diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu"

Muhabirin, "ABD de NATO görevi kapsamında birçok yabancı ülkenin hava sahasında uçuyor. ABD’ye böyle bir görev sırasında bu tür bir şey yapılırsa bu sizin için kabul edilebilir bir durum olur mu?" sorusuna Ryder, "(ABD Savunma Bakanı Lloyd) Austin geçmişte hem Türk hem de Yunan mevkidaşıyla konuştu ve Ege’deki tansiyonları yapıcı bir diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Pentagon bu konuyu salt askeri bir meseleden çok diplomatik bir sorun olarak görüyor.