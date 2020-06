ABD'de 1072 korona ölümü daha görüldü

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 109 bin 176'ya çıktı.

ABD, koronavirüs salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Worldometer'a göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 793 artışla 1 milyon 903 bin 941'e ulaştı.

109 BİN 176 ÖLÜM

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1072 artarak, 109 bin 176'ya çıktı.

ABD'yi; 578 bin 17 vakayla Brezilya, 441 bin 108 vakayla Rusya ve 287 bin 406 vakayla İspanya izliyor.

NEW YORK, SALGININ MERKEZİ KONUMUNDA

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar 382 bin 837 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 164 oldu. New York'u, 164 bine yakın vakayla New Jersey ve 124 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 19 milyon 115 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 689 bine yaklaştı.