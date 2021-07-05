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    ABD'de 14. kez sandviç yeme şampiyonu oldu

    ABD'nin New York kentinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü eğlenceleri kapsamındaki sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışmasında, 10 dakikada 76 sandviç yiyen Joey Chestnut aynı zamanda dünya rekoru kırdı.
    • AA
    • 05.07.2021 - 00:53
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 01:06
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    ABD'de 14. kez sandviç yeme şampiyonu oldu

    ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü eğlenceleri bu yılda yapıldı.

    Eğlence kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışmasında, 10 dakikada 76 sandviç yiyerek kazanan Joey Chestnut dünya rekoru kırdı.

    ABD'de 14. kez sandviç yeme şampiyonu oldu VİDEO

    14. KEZ ŞAMPİYON OLDU

    Brooklyn'deki dünyaca ünlü fast food zinciri Nathan's tarafından her yıl 4 Temmuz'da Coney Island'da düzenlenen yarışmaya daha önce yapılan elemeleri geçen yarışmacılar katıldı.

    Yarışmanın erkekler kategorisinde önceki yıllarda da defalarca şampiyonluk elde eden Chestnut, 10 dakikada 76 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 14. kez kazandı.

    GEÇEN YIL 75 SANDVİÇ İLE REKOR KIRMIŞTI

    Geçen yıl 75 sandviçle rekor kıran Chestnut bu sayı ile kendi rekorunu egale ederek, yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldu.

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