ABD'de 15 yaşındaki çocuk, üniversiteden dereceyle mezun oldu

ABD'de yaşayan Jack Rico, 15 yaşında Nevada Üniversitesi'ni (UNLV) onur derecesiyle bitirerek üniversitenin en genç mezunlarından biri oldu.

ABD'de Jack Rico isimli 15 yaşındaki öğrenci, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nin Tarih bölümünden 3.78 not ortalaması ile mezun oldu.

Okulun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda Jack, 'UNLV'nin en genç mezunlarından biri' olarak anıldı.

"BU YOLCULUKTA ONUN YANINDA OLMAK ÇOK ŞAŞIRTICIYDI"

Jack'in annesi Ru Andrade, yaptığı açıklamada, “Bu yolculukta onun yanında olmak çok şaşırtıcıydı. Beynine çok fazla ilgi gösterdiğini biliyorum. Açıkçası onunla gurur duyuyoruz çünkü istediği buydu. Bence o en tatlı çocuk. Bir kez bile başı belaya girmedi. Otizmli bir kız kardeşi var ve birlikte harikalar" dedi.

Andrade, Jack'e 4 yıl evde eğitim verdiğini ve 11 yaşına kadar, bilmediği bilgileri ona öğretmeye çabaladığını söyleyerek, "Sahip olduğum her şeyi verdim. O benden daha akıllıydı" ifadelerini kullandı.

LİSEYE GİTMEK YERİNE, ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDEKİ DERSLERE KAYDOLDU

Fullerton Koleji'nin özel bir eğitim fırsatı sunduğunu öğrenen anne Andrade, oğlunu buraya kaydettirdi. Yerleştirme sınavını geçen Jack, liseye gitmek yerine üniversite düzeyindeki derslere kaydoldu.

2 yıl içinde tarih, sosyal davranış, sanat ve sosyal bilimler alanlarında birer tane olmak üzere 4 ön lisans derecesi aldı. Haziran 2020'de lisans eğitimini tamamlamak için UNLV'de derslere başlayan Jack, bu yıl 14 Aralık'ta mezun oldu.

Andrade, Jack'in yüksek lisans derecesini almayı planladığını, ancak yarıyıl tatili iznini kuzenleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve video oyunları oynamak için aldığını söyledi.

"KIZ KARDEŞİNE BAKABİLMESİ İÇİN ONA YETERİNCE PARA KAZANDIRACAK BİR YOL İSTİYOR"

Öte yandan Jack, hangi alanda uzmanlaşacağından emin değil. Ancak annesi, gözünü kodlamayı öğrenmeye ve İspanyolcayı akıcı hale getirmeye diktiğini söylüyor.

Anne Andrade, "Jack'in emin olduğu bir kariyer planı yok ancak hayatının geri kalanında kız kardeşine bakabilmesi için ona yeterince para kazandıracak bir yol istiyor. Bu onun planı ve motivasyonu" diye ekledi.