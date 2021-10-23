ABD'de 2 bin 152 koronavirüs ölümü yaşandı

Son verilere göre vaka sayısı 99 bin 520 artış kaydetti. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 735 bin 378 olarak gerçekleşti.

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 99 bin 520 artışla 45 milyon 401 bin 524 oldu.

2 BİN 152 CAN KAYBI

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı son 24 saatte 2 bin 152 artışla 735 bin 378’e ulaştı.

Kaliforniya, 4 milyon 848 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 206 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi.

ÖLÜMLERDE KALİFORNİYA İLK SIRADA

71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada Kaliforniya bulunurken, ölü sayısı Teksas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

AŞILAMA ORANLARI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz, yüzde 6,8'ine ise üç doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Ülkede 219,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,1 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 12 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.