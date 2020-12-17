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    ABD'de 24 saatte 3 bin 469 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

    ABD'de 24 saatte 3 bin 469 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

    ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 22:40
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs sebebiyle vaka ve ölümler yüksek seyirde devam ediyor.

    Salgın verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 245 bin 808 artışla 17 milyon 401 bin 787'ye ulaştı.

    ABD de 24 saatte 3 bin 469 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti #1

    315 BİNE YAKLAŞTI

    Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e çıktı.

    İyileşenlerin sayısı 10 milyon 175 bini geçerken, toplam test sayısı 226 milyon 752 bine yaklaştı.

    ABD de 24 saatte 3 bin 469 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti #2

    EN YÜKSEK VAKA KALİFORNİYA'DA

    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 540 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 155 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

    Koronavirüse bağlı can kaybında 35 bin 945 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 844 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

    ABD de 24 saatte 3 bin 469 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti #3

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