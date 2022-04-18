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    ABD’de 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı

    ABD’nin New York kentinde 24 yaşındaki Türk vatandaşı, “Türklerden nefret ediyorum” diyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.
    • 18.04.2022 - 19:10
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    ABD’de 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı

    ABD’de 24 yaşındaki Türk genci yolda yürüdüğü sırada ırkçı bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

    New York kentinin Manhattan bölgesinde yer alan Hell’s Kitchen’da 15 Nisan’da yaşanan olayda, polis kaynaklarına göre saldırganın Türk gencine önce Türk olup olmadığını sorduğu ve ardından “Türklerden nefret ediyorum” diyerek göğsünden bıçakladığı ifade edildi.

    Saldırgana ait görüntüler paylaşıldı

    New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, saldırgana ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılarak, “Bu adamı tanıyor musun? 15.04.2022 tarihinde yaklaşık 12.15'te Manhattan'da 44’üncü Sokak ve 9’uncu Cadde civarında şüpheli 24 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı, keskin bir cisim gösterdi ve onu göğsünden bıçakladı” denildi.

    Gencin sağlık durumu stabil

    Saldırgan hakkında herhangi bir bilgisi olanların NYPD ile iletişime geçmesi istenirken, NYPD'nin Nefret Suçları Görev Gücü’nün saldırıyı soruşturduğu ifade edildi.

    Sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan Türk gencinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, Bellevue Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktardı.

    ABD’de 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı #1


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