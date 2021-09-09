ABD'de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan saldırı

ABD polisi, North Caroline eyaletindeki eve düzenlenen silahlı saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

ABD'nin North Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde salı günü gece saatlerinde, birden fazla kişi tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlenmişti.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Eve yaklaşık 150 mermi atşelenirken, saldırıya uykuda yakalanan 3 yaşındaki erkek çocuğu Asiah Figueroa yaşamını yitirniş, Figueroa'nın 4 yaşındaki kız kardeşi ise yaralanmıştı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan saldırının adından Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı'ndan (CMPD), saldırıya ilişkin detayların ve saldırının düzenlendiği ana ait görüntülerin yer aldığı yeni bir açıklama geldi.

CMPD'nin tarafından yayınlanan görüntülerde, 2 adet aracın saldırının gerçekleştiği evin önünde durmasının ardından eve kurşun yağdırdığı ve daha sonra ise araçlara binerek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

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CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

CMPD tarafından yapılan açıklamada, CMPD Cinayet Birimi dedektifleri tarafından saldırının düzenlendiği sokaktaki diğer evlerin güvenlik kameralarına yansıyan olay anına ait görüntülerin yayınladığı ve dedektiflerin, görüntülerdeki araçları veya şüphelileri tanıyan herkesin durumu derhal yetkililere bildirmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada dedektiflerin olaya ilişkin cinayet soruşturması başlattığını belirten CMPD, salı günü yerel saatle 23.45 civarı Kuzey Departmanı memurlarının bölgede silah sesi ihbarlarına yanıt verdiğini bildirdi. CMPD, memurların olay yerine vardığında kurşun sabet etmesi sonucu yaralanan bir çocuk bulduğunu, ABD'de kar amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşu olan Atrium Health'e nakledilen çocuğun ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sırasında ise evin içinde 11 kişinin bulunduğunu belirten CMPD, kurşunların isabet ettiği Figueroa'nın 4 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatta kalmasının beklendiğini bildirdi.