ABD'de 327 kişi koronadan öldü

Ülkede koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 117 bin 865'e yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi olmaya devam ediyor.

Son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 687 artarak, 2 milyon 162 bin 864'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 327 artarak 117 bin 865'e çıktı.

ABD'Yİ BREZİLYA VE RUSYA İZLİYOR

ABD'yi 867 bin 882 vakayla Brezilya, 536 bin 210 vakayla Rusya ve 333 bin 475 vakayla Hindistan izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşüşlere rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ NEW YORK

New York'ta şimdiye kadar 404 bin 470 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u, 169 binin üzerinde vakayla New Jersey ve 153 bine yakın vakayla Kaliforniya takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 24 milyon 806 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı da 870 bini geçti.