ABD'de 52 yaşındaki kadın, 12'nci evliliğini yapmak istiyor

Daha önce 11 kez evlenen Monette, yeni evliliği için gün sayıyor. Monette, geçmişte yaşadığı süreçleri anlattı.

ABD'de yaşayan Monette, evlilikleriyle konuşuluyor.

"Evlilik bağımlısı" olarak anılan Monette, dokuz farklı erkekle 11 kez evlendi ve yeni bir birlikteliğe sahip olmak istediğini söylüyor.

YAPTIĞI EVLİLİKLERİYLE GÜNDEMDE

Okuldan yeni ayrılmış genç bir kadın olarak dünyaevine giren Monette, ilk evliliğini liseden erkek arkadaşıyla yaptı.

Çeşitli sorunlar nedeniyle yaptığı evlilikler bozulmaya başlayan 52 yaşındaki Amerikalı kadın, "Beş numara muhtemelen hayatımın aşklarından biriydi. Altı numaralı kocam çok iyi ve kibardı, bu yüzden onunla evlendim ve sonra onunla tekrar evlendim." dedi.

EVLENDİĞİ EŞLERİNİ ANLATTI

Yedinci evliliğini de gerçekleştiren Monette, sekizinci kocasıyla internetten tanıştığını ve bir hafta sonra Vegas'a giderek evlendiğini belirterek, "Dokuz numara çok karizmatik bir adamdı. On numara, ilkokulda onun çok iyi bir insan olduğunu biliyordum ama arkadaş kalmalıydık." ifadesini kullandı.

12'NCİ EVLİLİĞİNE ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Monette, hayatı boyunca 28 kez teklif aldığını ve 11'inci kocası için diyecek sözü olmadığını kaydetti.

"Tüm hayatımı, bu adamları kafamdaki anlaşılması zor ruh eşime göre yaşamaya zorlamaya çalışarak geçirdim. Şimdi bunu daha fazla aramama gerek yok." diyen Monette'in, bugünlerde 57 yaşındaki John ile iki yıldan fazla bir süredir birlikteliği var ve 12'nci evliliğine hazırlanıyor.