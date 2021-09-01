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    ABD'de 87 emekli general, Joe Biden'a istifa mektubu yazdı

    ABD'de 87 emekli general, Joe Biden'a istifa mektubu yazdı

    Amerika'da 87 emekli general, Afganistan'da yaşananların faturasını Başkan Joe Biden'a kesti. Emekli generaller, Biden'ın istifasını istiyor.
    • AA
    • 01.09.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 16:40
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    Dünyanın birçok bölgesindeki darbelerde parmağı olan Amerika, Donald Trump ile Joe Biden'ın görev değişimi öncesinde darbe korkusuyla karşı karşı kalıyordu.

    Ülkede yönetimin Joe Biden'ın kontrolüne geçmesinin ardından tansiyon bir an olsun düşmedi.

    20 YILLIK HEZİMET

    Ağustos ayının son gününde; Amerikan askerlerinin 20 yıllık işgali sonlandırarak Afganistan'dan tamamen çekilmesi ülkede tansiyonu iyice yükseltti.

    EMEKLİ GENERALLER AYAKLANDI

    Afganistan'da yaşanan hezimetin faturasını ülke yönetimine kesen 87 emekli general, Joe Biden'a mektup yazdı ve istifasını istedi.

    DEVLET BAŞKANI, SAVUNMA BAKANI, GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFA ETSİN

    Mektupta; Joe Biden'ın yanı sıra, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de istifa etmesi gerektiği belirtildi.

    İmzacı generaller "acele geri çekilmenin" getirdiği etkilerine atıfta bulunarak, “zalim bir düşman tarafından kontrol edilen tehlikeli bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 15.000 Amerikalı ile Amerikan güçlerini destekleyen yaklaşık 25.000 Afgan vatandaşının” bırakıldığını dile getirdi.

    ABD de 87 emekli general, Joe Biden a istifa mektubu yazdı #1

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