ABD’de alarm verildi: Ünlü tereyağı markasının üretimi durduruldu! İşte, nedeni

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüm hızıyla halk sağlığını tehdit eden gıdalar raflardan kaldırılmaya devam ediliyor.

Yapılan son denetimlerde ünlü tereyağı markasın ait binlerce kilo tereyağı için acil koduyla toplatılma başlatıldı.

Söz konusu denetimlerde potansiyel olarak etikette belirtilmeyen süt içeriği nedeniyle market raflarından çekilen tereyağları alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR!

Geri çağırılan ürün, ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilecek “süt” içerdiği halde etikette belirtilmemiş olabilir. Bu durum, özellikle süt alerjisi olan bireyler için hayati risk taşıdığı belirtildi.

FDA, tüketicilere şu uyarıda bulunurken, “Gıda alerjisi olan bireyler, ürün etiketlerini dikkatle okumalı ve alerjiye neden olabilecek gıdalardan uzak durmalıdır. Yasalar, tüm önemli alerjenlerin etiketlerde açıkça belirtilmesini zorunlu kılar” ifadelerine yer verdi.

Geri çağırılan ürünün detayları:

Ürün adı: NH Avrupa Tarzı Tereyağı Karışımı

Miktar: 64.800 pound

UPC kodu: 1 00 78684 73961 2

Parti kodu: 5064036503

Ambalaj: Her biri 36 blok içeren beyaz karton kutular

Dağıtım: ABD genelindeki 12 dağıtım merkezine ve Dominik Cumhuriyeti’ne gönderildi