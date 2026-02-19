Epstein dosyalarında adı çıktı: Bill Gates, Hindistan programını iptal etti

ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yayınlanan yani dosyalarda, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişinin ismi de geçmişti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates'in de, "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.

Gates ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein'le tanıştığın pişman olduğunu söylemiş, Epstein ile geçirilen zamanı 'aptallık' olarak nitelendirmişti.

Söz konusu iddialar hala tartışmaların odağındayken Gates'ten, kritik bir karar geldi.

HİNDİSTAN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

CNN'in haberine göre, Gates Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Gates'in "Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi"ndeki açılış konuşmasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, yapay zeka zirvesinin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır." ifadesi kullanılırken, konuşmanın iptaline dair bir neden sunulmadı.

JEFFREY EPTEIN SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.