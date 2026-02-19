Eski Güney Kore Devlet Başkanı, müebbet hapse çarptırıldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yoon'un ulusal meclisi etkisiz hale getirmeyi hedeflediği belirtilerek ayaklanmaya liderlik suçundan yargılandı.
Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı.
Yonhap'ın haberine göre; Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı.
ESKİ DEVLET BAŞKANI MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi 'işlevsiz hale getirmeyi' hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu buldu.
Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İDAM CEZASI GÜNDEMDEYDİ
Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.
YOO'NUN SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.