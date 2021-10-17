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    ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti

    ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti

    Aracıyla hastane yolundayken aksilik yaşayan Kelsie VanMeveren adlı hamile kadın, yürümek zorunda kaldı. VanMeveren, yüksek tutar nedeniyle ambulans çağıramadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 11:14
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    ABD'de hamile kadının hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kalması, ülkedeki sağlık sistemini bir kez daha gündeme getirdi.

    Kelsie VanMeveren, yol boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    ÜCRET NEDENİYLE AMBULANS ÇAĞIRAMADI

    Hastaneye yaklaşık 1.5 kilometre kala aracın bozulduğunu belirten VanMeveren, "Yürüyoruz çünkü ambulans çağırmak bin dolar tutuyor." dedi.

    YOLDA DOĞUM SANCISI ÇEKTİ

    Eşi tarafından kaydedilen videoda yaşadığı zorlukları anlatırken, doğum sancısı çektiğini ve buna rağmen yürüdüğünü dile getiren VanMeveren, "Ayaklarım sırılsıklam. Hava soğuk." ifadesini kullandı.

    ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti ViDEO

    ABD'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

    Hamile kadın, sosyal medyada yaklaşık 6 milyon kez görüntülenen paylaşımında "#Amerika", "#sağlıksistemi" etiketlerini kullanarak, ülkesinde karşı karşıya kaldığı duruma tepki gösterdi.

    ABD de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti #1

    TÜRKİYE'NİN TAKDİR TOPLAYAN SAĞLIK SİSTEMİ

    Sağlık alanında vatandaşlarına en iyi şartları sunan Türkiye ise ulaşılması güç yerlerdeki hastalara, zorlu hava koşullarında bile helikopter göndererek dikkatleri üzerine çekiyor.

    Son olarak koronavirüs salgını sırasında oluşturulan aşı timleri, yaylalara kadar giderek vatandaşları salgına karşı aşıladı.

    ABD de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti #2

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