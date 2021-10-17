Aracıyla hastane yolundayken aksilik yaşayan Kelsie VanMeveren adlı hamile kadın, yürümek zorunda kaldı. VanMeveren, yüksek tutar nedeniyle ambulans çağıramadıklarını söyledi.

ABD'de hamile kadının hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kalması, ülkedeki sağlık sistemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kelsie VanMeveren, yol boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜCRET NEDENİYLE AMBULANS ÇAĞIRAMADI

Hastaneye yaklaşık 1.5 kilometre kala aracın bozulduğunu belirten VanMeveren, "Yürüyoruz çünkü ambulans çağırmak bin dolar tutuyor." dedi.

YOLDA DOĞUM SANCISI ÇEKTİ

Eşi tarafından kaydedilen videoda yaşadığı zorlukları anlatırken, doğum sancısı çektiğini ve buna rağmen yürüdüğünü dile getiren VanMeveren, "Ayaklarım sırılsıklam. Hava soğuk." ifadesini kullandı.

ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın hastaneye yürüyerek gitti ViDEO

ABD'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Hamile kadın, sosyal medyada yaklaşık 6 milyon kez görüntülenen paylaşımında "#Amerika", "#sağlıksistemi" etiketlerini kullanarak, ülkesinde karşı karşıya kaldığı duruma tepki gösterdi.

TÜRKİYE'NİN TAKDİR TOPLAYAN SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlık alanında vatandaşlarına en iyi şartları sunan Türkiye ise ulaşılması güç yerlerdeki hastalara, zorlu hava koşullarında bile helikopter göndererek dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak koronavirüs salgını sırasında oluşturulan aşı timleri, yaylalara kadar giderek vatandaşları salgına karşı aşıladı.