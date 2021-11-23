ABD'de araçlı saldırgan, 5 kez kasten adam öldürmekle suçlanacak

İnsanların üzerine aracını süren Darrell Brooks hakkındaki suçlama belli oldu. Brooks'un, daha önce de benzer olaya imza attığı ortaya çıktı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç, Noel geçidi sırasında kalabalığın arasına daldı.

Olay sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı.

SUÇLAMA BELLİ OLDU

Waukesha Polis Şefi Daniel Thompson yaptığı açıklamada, saldırganın 39 yaşındaki Darrell Brooks olduğunu aktararak, 5 kez birinci derece kasten adam öldürmeden suçlanacağını açıkladı.

Brooks hakkında daha fazla suçlamanın mümkün olduğunu ifade eden Thompson, "Olaydan önce şüphelinin bir aile içi kargaşaya karıştığı ve şüphelinin bizim o aile içi kargaşaya varmadan hemen önce olay yerinden ayrıldığı bilgisine sahibiz." dedi.

TERÖR OLAYI OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK

Thompson, saldırganı durdurmak için ateş eden memurun idari izne çıkarıldığını belirterek, söz konusu saldırının bir terör olayı olduğuna dair "kanıt" olmadığını kaydetti.

TEK BAŞINA HAREKET ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Brooks’un tek başına hareket ettiğine inandıklarını belirten Thompson, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 52 ile 81 arasında değiştiğini ve kurbanlar arasında 4 kadın, 1 de erkek olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE KARIŞTIĞI OLAY ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan haberlerde, Darrell Brooks’un başkalarına ilk kez aracıyla zarar vermediği ifade edilerek, bu ayın başlarında bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kadının üzerine kasıtlı olarak aracını sürdüğü ve kadının yaralandığı belirtildi.

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