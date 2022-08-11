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ABD'de ayı girdiği aracın içini parçaladı

ABD'de ayı girdiği aracın içini parçaladı

Gece saatlerinde yiyecek aramak için bir aracın içine giren ayı, kapıyı açamayınca mahsur kaldı. Aracın içini paramparça eden ayı, sürücünün kapıyı açmasıyla yoluna gitti.