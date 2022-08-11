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- ABD'de ayı girdiği aracın içini parçaladı
ABD'de ayı girdiği aracın içini parçaladı
Gece saatlerinde yiyecek aramak için bir aracın içine giren ayı, kapıyı açamayınca mahsur kaldı. Aracın içini paramparça eden ayı, sürücünün kapıyı açmasıyla yoluna gitti.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 10:04
- Güncelleme : 11.08.2022 - 10:18
ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana’da, Maria ve Mike Palati çiftinin aracına gece saatlerinde bir ayı girdi.
Yiyecek arayan ayı, istediğini bulamayınca araçtan çıkmak istedi.
Ancak bunu başaramayan aç hayvan, tüm geceyi araçta geçirdi.
Şoför koltuğundan indi
Sabah kalktıklarında araçlarına yönelen çift ise gözlerine inanamadı.
Sürücü Mike Palati, uzaktan bir sopa yardımıyla aracın ön kapısını açınca ayı, şoför koltuğundan indi.
Aracın içini ise çoktan tanınmaz hale getirmişti.
ABD'de ayı içine girdiği arabayı parçaladı VİDEO
“Hiç hoş değil, ayılar pis kokuyormuş”
Kendisini bekleyen yavrularına koşan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Ayının umursamaz tavırlarına önce şaşıran ardından çok gülen çift, bıraktığı kokudan ise memnun olmadı.
Mike Palati, “Hiç hoş değil, ayılar pis kokuyormuş.” dedi.