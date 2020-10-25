ABD'de başkanlık seçimleri: 56 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişi oyunu kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de posta yolurla ya da sandık başında erken oy kullanımına izin verilmesinin ardından, birçok eyalette seçmenler uzun kuryuklar oluşturdu.

POSTA VE SANDIK BAŞINDA 56 MİLYONDAN FAZLA OY

ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 56 milyon 567 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 38 milyonu geçerken, yaklaşık 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

NEW YORK'TA İLK GÜN UZUN KUYRUKLAR

Erken oy kullanma sürecine bugün başlayan New York eyaletinde, birçok oy kullanma merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle New York şehir merkezinde başlayan yoğunluğun ilerleyen saatlere kadar sürdüğü kaydedildi.

SALGIN NEDENİYLE POSTA YOLUYLA YA DA ERKEN OY KULLANMA

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

1098'DEN BERİ EN YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.