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- ABD’de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı
ABD’de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
- DHA
- 02.10.2020 - 21:31
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın, Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklaması sonrası test yaptıracağı belirtilmişti.
TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.