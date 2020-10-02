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    ABD’de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı

    ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 21:31
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    ABD’de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı

     

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın, Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklaması sonrası test yaptıracağı belirtilmişti.

    TESTİ NEGATİF ÇIKTI

    Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

    ABD’de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı #1

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