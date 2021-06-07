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- ABD'de bir anne, kızının kılığına girerek okulda bir gün geçirdi
ABD'de bir anne, kızının kılığına girerek okulda bir gün geçirdi
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 23:24
ABD'de özellikle son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olaylarına ve güvenlik açıklarına dikkat çekmek amacıyla bir anne, gözaltına alınmak pahasına ilginç bir sosyal deneye imza attı.
KIZININ KILIĞINDA OKULA GİTTİ
Teksas eyaletinde yaşayan Casey Garcia adlı kadın, 13 yaşındaki kızının kılığına girerek okuluna gitti. Tüm gün derslere girerek, okulda bir gün geçirdi.
KANTİNDE OTURDU, ÖĞRETMENLERLE KONUŞTU
Kantinde oturdu, hatta öğretmenlerle konuştu. Tüm bunları yaparken görüntülerini kayda aldı.
ABD'de bir anne kızının kılığına girerek okuluna gitti-Video
GÜNÜN SONUNDA FARK EDİLİNCE GÖZALTINA ALINDI
Günün sonunda okul yöneticilerinin dikkatini çeken anne gözaltına alındı.
Savunmasında, "maksadım okulun güvenliğini test etmekti" dedi.
"GÜVENLİK AÇIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"
Garcia, silahlı saldırıların hedefi olan okulların güvenlik açığına dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu söyledi.
Anne, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan 30 yaşındaki anne, okulların güvensiz olduğunu kanıtladığını öne sürdü. "Okullarda kesinlikle daha sıkı güvenlik şartlarına ihtiyacımız var" dedi.