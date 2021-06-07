ABD'de bir anne, kızının kılığına girerek okulda bir gün geçirdi

ABD'de bir anne, kızının kılığına girerek okulda bir gün geçirdi

Teksas eyaletinde bir anne, 13 yaşındaki kızının kılığına girerek okulunda bir gün geçirdikten sonra fark edilince gözaltına alındı.

ABD'de özellikle son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olaylarına ve güvenlik açıklarına dikkat çekmek amacıyla bir anne, gözaltına alınmak pahasına ilginç bir sosyal deneye imza attı.

KIZININ KILIĞINDA OKULA GİTTİ

Teksas eyaletinde yaşayan Casey Garcia adlı kadın, 13 yaşındaki kızının kılığına girerek okuluna gitti. Tüm gün derslere girerek, okulda bir gün geçirdi.

KANTİNDE OTURDU, ÖĞRETMENLERLE KONUŞTU

Kantinde oturdu, hatta öğretmenlerle konuştu. Tüm bunları yaparken görüntülerini kayda aldı.

ABD'de bir anne kızının kılığına girerek okuluna gitti-Video

GÜNÜN SONUNDA FARK EDİLİNCE GÖZALTINA ALINDI

Günün sonunda okul yöneticilerinin dikkatini çeken anne gözaltına alındı.

Savunmasında, "maksadım okulun güvenliğini test etmekti" dedi.

"GÜVENLİK AÇIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"

Garcia, silahlı saldırıların hedefi olan okulların güvenlik açığına dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu söyledi.

Anne, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan 30 yaşındaki anne, okulların güvensiz olduğunu kanıtladığını öne sürdü. "Okullarda kesinlikle daha sıkı güvenlik şartlarına ihtiyacımız var" dedi.