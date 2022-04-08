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    ABD'de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu

    ABD Senatosu, ülke tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Ketanji Brown Jackson'ın yargıçlığını onayladı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 06:32
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    ABD'de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu

    ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 53 senatör "evet" oyu kullanırken 47 senatör ise "hayır" oyu verdi.

    Tarihi bir başarıya imza attı

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterilen ve 233 yıllık mahkeme tarihinde, bu göreve gelen ilk siyahi kadın unvanını alan Jackson, tarihi bir başarıya imza attı.

    ABD de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu #1

    Cumhuriyetçilerden de oy aldı

    Jackson, Demokrat 50 senatörün oylarına ilaveten Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Mitt Romney'nin de oyunu aldı.

    Yargıç Stephen Breyer'ın emekliye ayrılacağını açıklamasının ardından Biden'ın aday gösterdiği Jackson'ın, kısa sürede yemin ederek Yüksek Mahkeme yargıçlığı görevine resmen başlaması bekleniyor. Jackson'ın onanması, Biden için de önemli bir siyasi puan olarak nitelendiriliyor.

    ABD de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu #2

    Ketanji Brown Jackson kimdir?

    Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

    Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

    Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın teklifiyle "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcısı seçilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

    ABD de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu #3

    Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen ve oylamayı kazanan Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

    Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.

    ABD de bir ilk: Siyahi Ketanji Brown Jackson Yüksek Mahkeme yargıcı oldu #4


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